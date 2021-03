Terzi | “Commercianti senza ristori da oltre 60 giorni | ripresa al palo”

(Di martedì 2 marzo 2021) Antonio, presidente di Confesercenti Bergamo, commenta l’analisi diffusa dalla Camera di Commercio di Bergamo “Commercio alimentare e non alimentare su strade diverse nel quarto trimestre”. “L’andamento dei fatturati delle imprese del commercio sono chiaramente conseguenza delle misure restrittive. Emerge altresì come la crisi, fortunatamente, non si sia abbattuta con la medesima forza su tutte le categorie e tutte le attività – commenta il Presidente Confesercenti Bergamo Antonio–. Ad incidere anche l’impoverimento della capacità di spesa delle famiglie e dei consumatori che, secondo stime di Confesercenti nazionale, ad un anno dallo scoppio della crisi pandemica, hanno perso in media e nonostante i numerosi1.650 euro di reddito. In particolare la contrazione dei redditi 2021 rispetto al 2019 sarebbe superiore ai ...

