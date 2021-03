Terrorismo e auto-addestramento online. Il nuovo fronte cyber per l’Europol (Di martedì 2 marzo 2021) La recente sentenza del Tribunale di Bologna, che ha condannato il tunisino Mounir Barhoumi a 3 anni e 6 mesi di reclusione per addestramento con finalità di Terrorismo ex articolo 270 quinques del Codice penale, conferma che la giurisprudenza italiana è in linea con quella europea in materia di contrasto al Terrorismo focalizzata prioritariamente nel neutralizzare la propaganda e il finanziamento online. Barhoumi era in possesso, nei suoi pc di materiale addestrativo come manuali sull’uso di esplosivi utili per attentati; e sempre online, senza aver mai incontrato personalmente il suo reclutatore e senza mai essersi recato sui luoghi di guerriglia in Siria-Iraq, aveva aderito alla causa dello Stato islamico. L’articolo 270 quinques punisce anche chi si auto-addestra (come nel caso di ... Leggi su formiche (Di martedì 2 marzo 2021) La recente sentenza del Tribunale di Bologna, che ha condannato il tunisino Mounir Barhoumi a 3 anni e 6 mesi di reclusione percon finalità diex articolo 270 quinques del Codice penale, conferma che la giurisprudenza italiana è in linea con quella europea in materia di contrasto alfocalizzata prioritariamente nel neutralizzare la propaganda e il finanziamento. Barhoumi era in possesso, nei suoi pc di materiale addestrativo come manuali sull’uso di esplosivi utili per attentati; e sempre, senza aver mai incontrato personalmente il suo reclutatore e senza mai essersi recato sui luoghi di guerriglia in Siria-Iraq, aveva aderito alla causa dello Stato islamico. L’articolo 270 quinques punisce anche chi si-addestra (come nel caso di ...

