“Tentato suicidio”? Morgan racconta la sua verità: il duro sfogo (Di martedì 2 marzo 2021) “Tento il suicidio due volte al mese”, la frase di Morgan scatena il web: il cantante spiega tutto sul suo profilo Instagram e lancia una pesante accusa. Morgan (Fonte foto: Getty Images)Sul profilo Instagram di Marco Castoldi è apparso un post nel quale il cantante ha commentato alcuni articoli che sono usciti sul suo conto nelle ultime ore. In una recente intervista il noto cantante ha infatti utilizzato una frase molto forte “Tento il suicidio un paio di volte al mese”. Tuttavia dopo il clamore delle ultime ore il cantante ha voluto spiegare la frase pronunciata, lanciando un’accusa nei confronti di quanti hanno riportato questa frase, estrapolandola dal contesto in cui è stata pronunciata. LEGGI ANCHE>>>Morgan contro Bugo la querelle continua, sui social un nuovo ... Leggi su chenews (Di martedì 2 marzo 2021) “Tento ildue volte al mese”, la frase discatena il web: il cantante spiega tutto sul suo profilo Instagram e lancia una pesante accusa.(Fonte foto: Getty Images)Sul profilo Instagram di Marco Castoldi è apparso un post nel quale il cantante ha commentato alcuni articoli che sono usciti sul suo conto nelle ultime ore. In una recente intervista il noto cantante ha infatti utilizzato una frase molto forte “Tento ilun paio di volte al mese”. Tuttavia dopo il clamore delle ultime ore il cantante ha voluto spiegare la frase pronunciata, lanciando un’accusa nei confronti di quanti hanno riportato questa frase, estrapolandola dal contesto in cui è stata pronunciata. LEGGI ANCHE>>>contro Bugo la querelle continua, sui social un nuovo ...

Grigiopel : RT @benedic7e: TW//: suicidio Vi prego, non fate interviste a Morgan . Non scrivete che il tentato suicidio è come fosse una cura . Ogni… - angela_massi : RT @OizaQueensday: - benedic7e : TW//: suicidio Vi prego, non fate interviste a Morgan . Non scrivete che il tentato suicidio è come fosse una cur… - nonnachicca58 : RT @OizaQueensday: - chiamateminikky : @sunsetv_ DOVRESTI ALMENO ESSERE COERENTE PERCHÈ TU CON ME FAI PEGGIO HO GIA TENTATO IL SUICIDIO PER TE AVEVI DETT… -