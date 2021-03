Tentato furto all' ex ospedale psichiatrico di Maggiano | arrestati due ventenni

(Di martedì 2 marzo 2021) Due giovani lucchesi, di 21 e 22 anni sono statidai carabinieri della sezione radiomobile di Lucca per. I due amici, incensurati, sono stati sorpresi nei locali dell' ex ...

Due giovani lucchesi, di 21 e 22 anni sono stati arrestati dai carabinieri della sezione radiomobile di Lucca per. I due amici, incensurati, sono stati sorpresi nei locali dell' ex manicomio di Maggiano , dove si erano introdotti dopo aver tagliato con una cesoia la grossa catena posta a chiusura di ...Era stata, infatti, segnalata al 112 unmesso a segno alla titolare di una tabaccheria di ... Non solo: il rapinatore al volante haanche di investire gli agenti, ed è poi uscita allo ...Cercano di entrare all’interno dell’ex manicomio di Maggiano, alle porte di Lucca, dove sono custodite le opere della mostra “Museo della follia” di Vittorio Sgarbi, ma vengono scoperti e arrestati da ...Due giovani lucchesi, di 21 e 22 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri per tentato furto. I due amici, incensurati, sono stati sorpresi all’interno dei locali dell’ex manicomio di Maggiano, dove ...