Tennis | ATP Buenos Aires 2021 | Gianluca Mager vince il derby italiano contro Salvatore Caruso

Leggi su oasport

(Di martedì 2 marzo 2021)fa suo ilazzurro al primo turno del torneo ATP di. Il ligure ha sconfitto in due setcon il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco. Un bel successo quello del numero 101 del mondo, che arrivava da un periodo un po’ sottotono; mentre per il siciliano è un ko che brucia sicuramente visto l’andamento del primo set e le tante palle break non sfruttate nel secondo. E’ proprioa partire meglio nel match, trovando subito il break in apertura. Il numero 79 del mondo ha in pienollo il primo set e strappa ancora il servizio al connazionale nel settimo gioco, portandosi sul 5-2., però, non molla e completa una clamorosa rimonta, ...