Tempesta d'amore, anticipazioni 2 marzo: un'amara verità (Di martedì 2 marzo 2021) Al Fürstenhof ferveranno i preparativi per ottenere la certificazione bio, come rivelano le anticipazioni di Tempesta d'amore di oggi, martedì 2 marzo. In particolare, Robert collaborerà con Cornelia affinché l'albergo ottenga l'ambito attestato. Tuttavia, Werner sarà contrario a questo progetto e lo osteggerà in tutti i modi, mentre Ariane fingerà di appoggiarlo solo per boicottarlo alla fine provocando l'ennesimo danno alle casse del Fürstenhof. Mentre i Saalfeld si faranno la guerra, Linda sarà molto felice per la telefonata che ha ricevuto dalla figlia Caroline. La giovane, infatti, ha comunicato alla madre di essere incinta e l'idea di diventare nonna renderà la Baumgartner estremamente contenta, ma la sua gioia sarà offuscata dall'ennesima chiamata di Caroline che le dirà di avere dei problemi con la sua ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 2 marzo 2021) Al Fürstenhof ferveranno i preparativi per ottenere la certificazione bio, come rivelano ledid'di oggi, martedì 2. In particolare, Robert collaborerà con Cornelia affinché l'albergo ottenga l'ambito attestato. Tuttavia, Werner sarà contrario a questo progetto e lo osteggerà in tutti i modi, mentre Ariane fingerà di appoggiarlo solo per boicottarlo alla fine provocando l'ennesimo danno alle casse del Fürstenhof. Mentre i Saalfeld si faranno la guerra, Linda sarà molto felice per la telefonata che ha ricevuto dalla figlia Caroline. La giovane, infatti, ha comunicato alla madre di essere incinta e l'idea di diventare nonna renderà la Baumgartner estremamente contenta, ma la sua gioia sarà offuscata dall'ennesima chiamata di Caroline che le dirà di avere dei problemi con la sua ...

