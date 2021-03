Tatangelo, gli scatti che lasciano senza fiato e lo sfogo: “Esiste anche Anna” (Di martedì 2 marzo 2021) La Tatangelo non ci sta più. Ad essere sempre e solo “La Tatangelo”. Perché se oltre all’immagine, le gambe c’è di più, come cantavano le indimenticabili Jo Squillo e Sabrina Salerno, nel suo caso oltre al personaggio Tatangelo, da sempre radiografato, analizzato, scandagliato, anatomizzato, e spesso criticato, c’è la donna, Anna, con una sua identità e sensibilità. anche, se come ammette lei stessa, “il confine può diventare labile…”. La cantante pubblica sul suo profilo Instagram degli scatti in bianco e nero meravigliosi, che lasciano senza fiato follower e colleghi, tanto da strappare commenti entusiastici, a dir poco. Le immagini bellissime sono però solo il pretesto per una lunga riflessione: Per 19 anni mi sono sempre sentita ... Leggi su dilei (Di martedì 2 marzo 2021) Lanon ci sta più. Ad essere sempre e solo “La”. Perché se oltre all’immagine, le gambe c’è di più, come cantavano le indimenticabili Jo Squillo e Sabrina Salerno, nel suo caso oltre al personaggio, da sempre radiografato, analizzato, scandagliato, anatomizzato, e spesso criticato, c’è la donna,, con una sua identità e sensibilità., se come ammette lei stessa, “il confine può diventare labile…”. La cantante pubblica sul suo profilo Instagram degliin bianco e nero meravigliosi, chefollower e colleghi, tanto da strappare commenti entusiastici, a dir poco. Le immagini bellissime sono però solo il pretesto per una lunga riflessione: Per 19 anni mi sono sempre sentita ...

