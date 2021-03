Tassi fermi in Australia |  banca centrale conferma politica monetaria

(Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) –ai minimi storici in. Come atteso, la Reserve Bank of(Rba) ha mantenuto invariato il costo del denaro allo 0,10% dopo averlo ridotto di 15 punti base, sui nuovi minimi storici, a inizio novembre. “La Banca è pronta ad apportare ulteriori aggiustamenti ai suoi acquisti in risposta alle condizioni di mercato, ed a fare di più se necessario” – ha dichiarato il governatore Philip Love – sottolineando che la ripresa dell’economia del Paese sta procedendo bene e l’espansione sta avvenendo in modo più spedito di quanto previsto. Nel comunicato che accompagna la decisione, l’RBA ha precisato che sono ancora necessari “progressi significativi” nell’occupazione, così come è necessario un aumento dei salari molto più solido di quello attuale.Lowe ha evidenziato che l’aumento dei ...

