Suning vende il 23% e trova 1,9 miliardi di liquidità Ma se non paga entro marzo c'è la scure dell'Uefa (Di martedì 2 marzo 2021) entro il 31 vanno saldate le spettanze di novembre e dicembre: altrimenti si rischiano pesanti sanzioni Leggi su quotidiano (Di martedì 2 marzo 2021)il 31 vanno saldate le spettanze di novembre e dicembre: altrimenti si rischiano pesanti sanzioni

FierGobbo : Io dico si possono scrivere cotante puttanate? #Zhang vende il 23% delle azioni di #Suning allo stato cinese. Incas… - Stefano_Steve85 : @galfly_mg @vermiglioste @Way_Gh_ @Carabaggio2 @Andreamoffa @marifcinter Ma guarda che solo chi non vuol vedere non… - galfly_mg : @Stefano_Steve85 @vermiglioste @Way_Gh_ @Carabaggio2 @Andreamoffa @marifcinter Vacca ma sai un sacco di cose... Si… - LuigiBevilacq17 : RT @theboss_1908: Cessione #Inter ormai ad un bivio. 1-Prestito per arrivare a fine stagione dopodiché vendere. 2-Si vende entro fine campi… - Bob6Rock : RT @IlMontanari: Suning costretta a cedere l'#Inter L'azionista del #Liverpool che vende il 10% dei Reds Mezza #serieA in vendita La pande… -