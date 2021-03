Sui vaccini ci surclassa anche il Marocco, uno su 10 già lo ha fatto: ha iniziato un mese dopo l’Italia (Di martedì 2 marzo 2021) Il Marocco è diventato uno dei Paesi del mondo più avanti nella somministrazione di vaccini alla sua popolazione. Con un’accelerazione delle ultime settimane, ora il numero di cittadini che hanno già ricevuto la prima dose arriva a 3.600.000. Su una popolazione totale di circa 37 milioni di persone è quasi il 10 per cento. Sono dati al 27 febbraio che sono nettamente migliori di quelli italiani. Con i nostri che sono addirittura aggiornati al primo marzo e cioè due giorni dopo. dopo le forze dell’ordine, il personale medico, gli insegnanti e le persone con più di 75 anni, ora tocca al secondo blocco e cioè a quanti hanno da 75 a meno di 65 anni. Con una media di 0,50 dosi ogni 100 persone, negli ultimi giorni, il Marocco si piazza al decimo posto mondiale secondo i dati statistici raccolti dal sito ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 marzo 2021) Ilè diventato uno dei Paesi del mondo più avanti nella somministrazione dialla sua popolazione. Con un’accelerazione delle ultime settimane, ora il numero di cittadini che hanno già ricevuto la prima dose arriva a 3.600.000. Su una popolazione totale di circa 37 milioni di persone è quasi il 10 per cento. Sono dati al 27 febbraio che sono nettamente migliori di quelli italiani. Con i nostri che sono addirittura aggiornati al primo marzo e cioè due giornile forze dell’ordine, il personale medico, gli insegnanti e le persone con più di 75 anni, ora tocca al secondo blocco e cioè a quanti hanno da 75 a meno di 65 anni. Con una media di 0,50 dosi ogni 100 persone, negli ultimi giorni, ilsi piazza al decimo posto mondiale secondo i dati statistici raccolti dal sito ...

