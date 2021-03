Subappalto, costo della manodopera e verifica di congruità, clausole sociali (Di martedì 2 marzo 2021) Il corso online in diretta ““, inaugura un ciclo di incontri di aggiornamento professionale rivolto ad avvocati che operano nel settore della contrattualistica pubblica (del libero foro e incardinati nelle Pubbliche Amministrazioni). Il focus dell’intero ciclo di incontri on line, organizzati da FormazioneMaggioli, verte su “Il contenzioso negli appalti pubblici. Aggiornamenti giurisprudenziali e normativi”. L’obiettivo è analizzare la più recente casistica giurisprudenziale per fare il punto sui temi di maggiore interesse per stazioni appaltanti e operatori economici. Nel primo incontro si affronterà il tema del Subappalto nella giurisprudenza europea e negli ultimi interventi normativi (Decreto Milleproroghe), per un confronto sulle tesi che si contendono il campo. Si terrà venerdì 9 aprile, dalle ore 12 alle ore 13, in diretta online sulla ... Leggi su leggioggi (Di martedì 2 marzo 2021) Il corso online in diretta ““, inaugura un ciclo di incontri di aggiornamento professionale rivolto ad avvocati che operano nel settorecontrattualistica pubblica (del libero foro e incardinati nelle Pubbliche Amministrazioni). Il focus dell’intero ciclo di incontri on line, organizzati da FormazioneMaggioli, verte su “Il contenzioso negli appalti pubblici. Aggiornamenti giurisprudenziali e normativi”. L’obiettivo è analizzare la più recente casistica giurisprudenziale per fare il punto sui temi di maggiore interesse per stazioni appaltanti e operatori economici. Nel primo incontro si affronterà il tema delnella giurisprudenza europea e negli ultimi interventi normativi (Decreto Milleproroghe), per un confronto sulle tesi che si contendono il campo. Si terrà venerdì 9 aprile, dalle ore 12 alle ore 13, in diretta online sulla ...

