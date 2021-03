Stephen Fretwell | ascolta il nuovo singolo “Oval”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 2 marzo 2021), cantautore inglese classe ’89, torna con unintitolato “”. Il cantante, che in passato ha aperto i concerti di Oasis, Travis e tanti altri, e collaborato con Alex Turner degli Arctic Monkeys, non pubblicava unda circa 10 anni. L’ultimo album, Man on the Roof, invece risale al 2007 ed era stato acclamato dalla critica come uno dei migliori dell’anno. Il suo ritorno era stato anticipato da una foto pubblicata sui social dall’etichetta Speedy Wunderground, corredata dall’hashtag #Found. La canzone ricalca il modus operandi tipico di, un cantautorato dolce e flebile, tipicamente english nella sua impostazione. Arctic Monkeys: l’anniversario del loro debutto Cosa pensa ...