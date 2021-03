Stellantis, scelto il Country Manager per l’Italia. Toccherà a Santo Ficili (Di martedì 2 marzo 2021) Santo Ficili sarà il nuovo numero uno del gruppo Stellantis nel nostro Paese. Il Manager italiano riporterà direttamente a Maxime Picat, Region Chief Operating Officer Enlarged Europe di Stellantis. Ficili, classe 1966, è entrato in Fiat nel 1987 dopo tre anni di Scuola Aziendale Lancia. All’interno del gruppo ha ricoperto posizioni diverse e di crescente responsabilità. Dopo le prime esperienze nell’area after sales, Ficili ha maturato competenze nel settore dei veicoli commerciali e delle passenger car. Nel 2015 arriva la promozione a responsabile per la regione Emea di Mopar, azienda chiamata ad occuparsi di tutte le attività riguardanti il post vendita dei marchi del gruppo FCA. Dal 2019, infine, diventa numero uno del Business Center Italy di FCA e responsabile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021)sarà il nuovo numero uno del grupponel nostro Paese. Ilitaliano riporterà direttamente a Maxime Picat, Region Chief Operating Officer Enlarged Europe di, classe 1966, è entrato in Fiat nel 1987 dopo tre anni di Scuola Aziendale Lancia. All’interno del gruppo ha ricoperto posizioni diverse e di crescente responsabilità. Dopo le prime esperienze nell’area after sales,ha maturato competenze nel settore dei veicoli commerciali e delle passenger car. Nel 2015 arriva la promozione a responsabile per la regione Emea di Mopar, azienda chiamata ad occuparsi di tutte le attività riguardanti il post vendita dei marchi del gruppo FCA. Dal 2019, infine, diventa numero uno del Business Center Italy di FCA e responsabile ...

