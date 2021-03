Stellantis | Santo Ficili è il nuovo country manager italiano

Leggi su quifinanza

(Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) –è stato nominatodiin Italia e riporterà direttamente a Maxime Picat, Region Chief Operating Officer Enlarged Europe di, classe 1966, è entrato in FIAT nel 1987 dopo tre anni di Scuola Aziendale Lancia. All’interno del gruppo è andato a ricoprire posizioni di sempre maggior responsabilità e a 360° rispetto al business automotive. Dopo gli inizi sul campo nell’area after sales,ha maturato competenze nel settore dei veicoli commerciali e delle passenger car. Nel 2015 è diventato responsabile per la regione EMEA di Mopar che racchiude tutte le attività del post vendita dei marchi di (ex) FCA. Dal 2019 è a capo del Business Center Italy di FCA e responsabile delle Sales ...