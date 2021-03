Stefania Orlando | perché non era al party dopo la finale del GF Vip con Tommaso Zorzi e gli altri

(Di martedì 2 marzo 2021) Ladel Grande Fratello Vip è stata piena di colpi di scena tra cui l’attesissima sfida al televoto, la prima da quando il reality è cominciato,contro. Sfida “fratricida” l’ha definita Alfonso Signorini. Ha avuto la meglio, che poi ha battuto anche Pierpaolo Pretelli e conquistato la vittoria. La sua amicasi è invece classificata al terzo postoaver ricevuto la sorpresa di marito e cagnolina nella Casa. La puntata è andata avanti fino a tarda notte e,il verdetto del pubblico che ha incoronatovincitore di questa lunghissima edizione del reality, la festa in studio. Poi la scena si è spostata in albergo. Come sappiamo dalle Storie di Instagram dei ...

MarioManca : È molto probabile che non accadrà, ma sarebbe così bello vedere Stefania Orlando vincere il #gfvip: una professioni… - trash_italiano : Stefania Orlando ELIMINATA #GFVIP ?? - fanpage : #Gfvip, la 'dichiarazione' di Stefania a Tommaso - pasquy_1 : RT @ahoy_mat: Già mi manca Stefania Orlando - Taniartmrtm : Mamma Armanda e Stefania Orlando che si abbracciano finalmente ?? #tommyisback -

Dopo una serie di scontri al televoto che hanno visto le eliminazioni di Andrea Zelletta, Dayane Mello e, l'influencer milanese è arrivato allo scontro finale con Pierpaolo Pretelli, ...In seconda posizione si è classificato l'ex velino Pierpaolo Petrelli , mentre al terzo posto si è piazzata la showgirl. La modella brasiliana Dayane Mello , nonostante i pronostici ...E Stefania Orlano? Bhe, lei ha preso un'altra decisione. Invece di andare in hotel ha scelto di tornare a casa con suo marito, evidentemente aveva altri progetti per la prima serata fuori dalla Casa.GF Vip, Stefania Orlando a chi l'ha sostenuta: "Non ho parole per ringraziarvi" La quinta edizione del Grande Fratello Vip ormai si è conclusa. Nel corso ...