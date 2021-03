Stefania Orlando, il padre contro Rosalinda e Samantha: “Non si va avanti solo con l’aspetto fisico ma…” (FOTO) (Di martedì 2 marzo 2021) Pietro Francesco Orlando rompe il silenzio Venerdì sera Stefania Orlando ha avuto dei momenti di grosse difficoltà al Grande Fratello Vip 5. Infatti, la moglie di Simone Gianlorenzi ha affrontato due nomination di seguito, ma per sua fortuna è riuscita a superarle entrambe, una con Rosalinda Cannavò e l’altra con Samantha De Grenet. Recentemente anche il padre della gieffina ha rotto il silenzio su Facebook. Dopo aver fatto i complimenti alla figlia per essere arrivata alla finalissima, ha approfittato della situazione per lanciare una frecciatina velenosa alla 28enne siciliana e alla soubrette romana. “Babilonia (Stefania) questa notte ha espugnato due importanti avamposti bellici del Brasile, che in realtà erano due roccaforti strategiche dell’intero sistema ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 2 marzo 2021) Pietro Francescorompe il silenzio Venerdì seraha avuto dei momenti di grosse difficoltà al Grande Fratello Vip 5. Infatti, la moglie di Simone Gianlorenzi ha affrontato due nomination di seguito, ma per sua fortuna è riuscita a superarle entrambe, una conCannavò e l’altra conDe Grenet. Recentemente anche ildella gieffina ha rotto il silenzio su Facebook. Dopo aver fatto i complimenti alla figlia per essere arrivata alla finalissima, ha approfittato della situazione per lanciare una frecciatina velenosa alla 28enne siciliana e alla soubrette romana. “Babilonia () questa notte ha espugnato due importanti avamposti bellici del Brasile, che in realtà erano due roccaforti strategiche dell’intero sistema ...

