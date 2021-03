Stathopoulos (BC Partners): “Stiamo pensando di investire nello sport. Inter? Valutiamo” (Di martedì 2 marzo 2021) Nikos Stathopoulos, manager di Bc Partners, in un’Intervista esclusiva concessa a Bloomberg, ha parlato delle trattative che lo vedrebbero impegnato a provare ad acquisire l’Inter da Suning. Queste le sue parole riportate da FC Inter news: “Inter? Ovviamente non posso commentare accordi non avvenuti, ma certamente Stiamo valutando di investire nell’industria dello sport, che siano Leghe o proprietà di club. E il club dovrebbe essere, nel mio pensiero, un club con alte possibilità di competere ai massimi livelli”. “Stiamo approcciando il mondo dello sport da un punto di vista dei contenuti – aggiunge il greco -. Lo sport è una grande fonte contenuti di alto valore. E’ live, è unico e un ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) Nikos, manager di Bc, in un’vista esclusiva concessa a Bloomberg, ha parlato delle trattative che lo vedrebbero impegnato a provare ad acquisire l’da Suning. Queste le sue parole riportate da FCnews: “? Ovviamente non posso commentare accordi non avvenuti, ma certamentevalutando dinell’industria dello, che siano Leghe o proprietà di club. E il club dovrebbe essere, nel mio pensiero, un club con alte possibilità di competere ai massimi livelli”. “approcciando il mondo delloda un punto di vista dei contenuti – aggiunge il greco -. Loè una grande fonte contenuti di alto valore. E’ live, è unico e un ...

