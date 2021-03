Stathopoulos (BC Partners): «Inter? Stiamo valutando di investire nello sport» (Di martedì 2 marzo 2021) BC Partners conferma la propria decisione di acquistare l’Inter. Le parole di Nikos Stathopoulos al canale televisivo Bloomberg Nikos Stathopoulos, manager di BC Parters che per il fondo d’investimento sta seguendo la trattativa per l’acquisto dell’Inter, ha parlato al canale televisivo Bloomberg del possibile ingresso nella società nerazzurra. Queste le sue parole raccolte da FcInter1908. Inter – «Ovviamente non posso commentare accordi non avvenuti ma certamente Stiamo valutando di investire nello sport, che sia lega o proprietà di club. E il club dovrebbe essere un club con alte possibilità di competere ai massimi livelli». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) BCconferma la propria decisione di acquistare l’. Le parole di Nikosal canale televisivo Bloomberg Nikos, manager di BC Parters che per il fondo d’investimento sta seguendo la trattativa per l’acquisto dell’, ha parlato al canale televisivo Bloomberg del possibile ingresso nella società nerazzurra. Queste le sue parole raccolte da Fc1908.– «Ovviamente non posso commentare accordi non avvenuti ma certamentedi, che sia lega o proprietà di club. E il club dovrebbe essere un club con alte possibilità di competere ai massimi livelli». Leggi su Calcionews24.com

Alex_Zonghetti : RT @marifcinter: +++ Bc Partners, Stathopoulos: 'Inter? Ovviamente non posso commentare accordi non avvenuti ma certamente stiamo valutando… - cg__97 : RT @marifcinter: +++ Bc Partners, Stathopoulos: 'Inter? Ovviamente non posso commentare accordi non avvenuti ma certamente stiamo valutando… - diegocecati : RT @marifcinter: +++ Bc Partners, Stathopoulos: 'Inter? Ovviamente non posso commentare accordi non avvenuti ma certamente stiamo valutando… - jrbasket2015 : RT @marifcinter: Bc Partners,Stathopoulos: 'Lo sport ha contenuti che possono essere monetizzati. E' meno importante che sia una lega o un… - MarisciaFox : RT @FcInterNewsit: Bc Partners, Stathopoulos: 'Inter? Non posso commentare accordi non avvenuti. Ma vogliamo investire in club di alto live… -