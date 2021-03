Stadio della Roma, no al progetto a Tor di Valle: la vicinanza al Tevere può essere pericolosa (Di martedì 2 marzo 2021) La nuova proprietà della AS Roma, quotata in Borsa a Milano, ha rinunciato al progetto di costruzione del nuovo Stadio a Tor di Valle: “Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna (nda: 25 febbraio 2021), sulla base degli approfondimenti condotti da advisor finanziari, notarili e legali di primario standing, nonché alla luce delle ultime comunicazioni di Roma Capitale, ha verificato che non sussistono più i presupposti per confermare l’interesse all’utilizzo dello Stadio da realizzarsi nell’ambito dell’attuale progetto immobiliare relativo all’area di Tor Di Valle, essendo quest’ultimo progetto divenuto di impossibile esecuzione”. Al momento, il comunicato non ha provocato grandi oscillazioni del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) La nuova proprietàAS, quotata in Borsa a Milano, ha rinunciato aldi costruzione del nuovoa Tor di: “Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna (nda: 25 febbraio 2021), sulla base degli approfondimenti condotti da advisor finanziari, notarili e legali di primario standing, nonché alla luce delle ultime comunicazioni diCapitale, ha verificato che non sussistono più i presupposti per confermare l’interesse all’utilizzo delloda realizzarsi nell’ambito dell’attualeimmobiliare relativo all’area di Tor Di, essendo quest’ultimodivenuto di impossibile esecuzione”. Al momento, il comunicato non ha provocato grandi oscillazioni del ...

