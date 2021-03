Sputnik V | il vaccino russo anti Covid “marcia” sull’Europa Ma senza autorizzazione dell’Ema impossibile la somministrazione

(Di martedì 2 marzo 2021) Con un’efficacia quasi pari a quelli di Pfizer e Moderna loV, ilpresentato al mondo addirittura l’estate scorsa dal presidente Vladimir Putin, dopo la pubblicazione dei dati sulla prestigiosa rivista The Lancet viene guardato con occhi diversi. E soprattutto nell’ottica di ampliare il portafoglio europeo di vaccini – dopo tutti problemi riscontrati con le consegne – è già nella lista dei possibili sieri che l’Ema, previo il parere iniziale del comitato di esperti e della task force sui vaccini – potrà valutare quando chi lo commercializza presenterà la richiesta. Il composto, che è stato realizzato dal Gamaleya Research Institute, ente di ricerca statale, in collaborazione col ministero della Difesa, è una vettore virale con una particolarità: per le due dosi ...

...& Johnson che è stato approvato dagli Stati Uniti - ha spiegato - poi si parla tanto dello, ... Per ognic'è un questionario di undici pagine da compilare, questo ci porterebbe a ...Ma per una lunga lista di Paesi in via di sviluppo, la via cinese alnon è una direzione ... Chi pensa al resto del mondo? Si è già aperta la discussione sullorusso. Prima o poi si ..."L'Unione europea si muova sui vaccini, e se serve per trovare un accordo anche con i russi per lo Sputnik, bisogna fare tutto quello che si può per la ...La camera dei medici slovacchi (Slk) accoglie con favore l'uso del vaccino anti Covid russo Sputnik V. Lo riferisce l'agenzia di stampa ...