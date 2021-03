Sputnik | il vaccino che nessuno voleva e che ora invocano quasi tutti

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar –, primo satellite orbitante e primoanti-Covid ad essere registrato. Uno strano nome, ha un che di augurale e al contempo di inquietante. Evoca allo stesso tempo conquiste per l’umanità e conflitti che avrebbero potuto distruggerla, l’umanità. Da una parte sbeffeggiato, dall’altra esaltato. Eppure lui,, non si scompone. Resta lì, pronto ad essere accettato da chi vorrà, quando vorrà., simbolo di un’infinita guerra fredda “Lo-1 ha intensificato la ricerca spaziale in tutto il mondo. Il nuovorusso contro il Covid-19 ha creato un ‘momento’ per la comunità mondiale. Dunque ilè stato chiamatoV” . In Russia, ad agosto scorso, ...

Austria e Danimarca si alleano con Israele per la produzione dei vaccini di seconda generazione. Vienna guarda anche a Mosca, per il, come Ungheria e Slovacchia Austria e Danimarca si alleano con Israele nella lotta al Covid - 19. Stanchi dei ritardi dell'Unione europea nell'ordinazione, approvazione e distribuzione ......l'ok al suoV, mentre l'Europa dice che non è vero, e tramite la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha criticato le autorità russe perch decantano il loroma ..."Non solo la variante inglese di Sars-CoV-2 non è resistente ai vaccini, ma gli anticorpi neutralizzanti sviluppati dai vaccinati sembrano funzionare addirittura meglio sul mutante britannico che sul ...I vaccini distribuiti dall'UE non soddisfano le aspettative di molti Paesi membri e l'Austria inizia a pensare a un piano B.