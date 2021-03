Spettacolo ultraterreno nel cielo delle Hawaii | fulmini rossi e blu “al contrario” si scagliano verso lo spazio

Ultime Notizie dalla rete : Spettacolo ultraterreno

La Stampa

La capacità compositiva di Cappelletti crea una scenografia sonora, all'interno della quale la voce di Radaelli conduce gli spettatori in un viaggio poetico. Il trailer dello...Si tratta di Sub - Zero, Cryomante. Il simbolo del drago che Cole ha da sempre, è lo stesso presente sul corpo di Jax, maggiore delle forze speciali. Al fine di proteggere la propria ...Uno spettacolo di luci ultraterreno. Quello che i telescopi hanno immortalato nel cielo delle Hawaii è più unico che raro. Nella foto, scattata dal Gemini North del vulcano Mauna Kea, si vede una colo ...Immancabile, poi, la partecipazione del Salone al Dantedì, la giornata dedicata al settecentenario dell’inizio del viaggio ultraterreno di Dante nell’aldilà. Mercoledì 25 marzo, alle 11:30, ci sarò ...