Sondaggi politici Swg, M5s guidato da Conte vola e raggiunge la Lega: giù il Pd (Di martedì 2 marzo 2021) Sondaggi politici, Swg per "Tg La7": M5S con alla guida Giuseppe Conte raggiungerebbe il 22%. Si tratterebbe quindi per i grillini di un balzo oltre 6 punti percentuali. A testimoniare quindi che l'ipotesi del MoVimento con l'ex presidente del Consiglio coinvolto in prima persona non è affatto sgradita agli Italiani, anzi piace. Stando al Sondaggio Swg, rilanciato anche da "Repubblica", la creatura di Beppe Grillo tornerebbe ai fasti dei primi temi, vale a dire al 22,3%, salendo per la precisione di 6,2 punti in una settimana. leggi anche l'articolo —> Arcuri licenziato, Santanchè svela la richiesta di Giorgia Meloni a Draghi: «Basta con…»

