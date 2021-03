Soldi per imbarcare migranti. Inchiesta sulla Mare Jonio. Coinvolti l’ex disubbidiente Casarini e il regista Metz. Per i pm di Ragusa favorirono l’immigrazione clandestina (Di martedì 2 marzo 2021) Acque agitate per la Mare Jonio. Secondo la Procura di Ragusa, in cambio di “un’ingente somma”, la nave impegnata nei soccorsi nel Mediterraneo per conto della Mediterranea saving human, ha preso in carico 27 migranti salvati dalla danese Maersk Etienne. Una vicenda per cui sono indagati l’ex disobbediente Luca Casarini (nella foto), l’ex assessore comunale di Venezia, Beppe Caccia, il regista Alessandro Metz e il comandante Pietro Marrone e che ha fatto esplodere nuovamente le polemiche sulle ONG che si occupano di soccorsi ai migranti che cercano di raggiungere l’Italia. IL CASO. Gli inquirenti hanno indagato i quattro con le ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Acque agitate per la. Secondo la Procura di, in cambio di “un’ingente somma”, la nave impegnata nei soccorsi nel Mediterraneo per conto della Mediterranea saving human, ha preso in carico 27salvati dalla danese Maersk Etienne. Una vicenda per cui sono indagatidisobbediente Luca(nella foto),assessore comunale di Venezia, Beppe Caccia, ilAlessandroe il comandante Pietro Marrone e che ha fatto esplodere nuovamente le polemiche sulle ONG che si occupano di soccorsi aiche cercano di raggiungere l’Italia. IL CASO. Gli inquirenti hanno indagato i quattro con le ipotesi di favoreggiamento dele ...

trash_italiano : Prossimo anno i soldi degli aerei li usiamo per sistemare il televoto del #GFVIP. - repubblica : I pm di Ragusa: 'Mare Jonio pagata per trasbordo migranti': Avrebbe ricevtuto soldi dalla danese Maersk Etienne per… - Internazionale : Dal gennaio 2015 al novembre 2020, l’Italia ha investito almeno 1,3 miliardi di euro in 25 paesi africani per imped… - matteoc1951 : RT @serebellardinel: Per i rapporti tra #Renzi e #ArabiaSaudita anche #Fratoianni, chiede a #Draghi di prevenire situazioni #ConflittiInter… - chiarapellegri9 : RT @LaVeritaWeb: I magistrati ragusani accendono i fari su un'attività che ci era sempre sembrata sospetta: come mai un gruppo di sedicenti… -