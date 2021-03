Snowboard, Mondiali 2021: a sorpresa è doppietta austriaca nel PSL, vince Benjamin Karl. Male l’Italia (Di martedì 2 marzo 2021) Trentacinque anni e non sentirli: anche oggi spazio ai veterani nei Mondiali di Snowboard in quel di Rogla. É andato in scena il PSL, disciplina che non fa più parte del calendario olimpico: l’Austria è riuscita al maschile a sorprendere la Russia che sembrava lanciata verso l’ennesimo trionfo. Spettacolari le semifinali con i veterani austriaci Benjamin Karl e Andreas Promegger che sono riusciti a ribaltare il pronostico. Nel derby in finale Karl è riuscito a spuntarla per soli 9 centesimi, portandosi a casa il quinto oro mondiale della carriera, secondo nella specialità. Nella Small Final spazio dunque ad una sfida tutta russa: il campione del mondo uscente e vincitore ieri del PGS Dmitri Loginov è riuscito ad agguantare il bronzo battendo Andrey Sobolev di 2 centesimi. Delusione cocente per i colori ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Trentacinque anni e non sentirli: anche oggi spazio ai veterani neidiin quel di Rogla. É andato in scena il PSL, disciplina che non fa più parte del calendario olimpico: l’Austria è riuscita al maschile a sorprendere la Russia che sembrava lanciata verso l’ennesimo trionfo. Spettacolari le semifinali con i veterani austriacie Andreas Promegger che sono riusciti a ribaltare il pronostico. Nel derby in finaleè riuscito a spuntarla per soli 9 centesimi, portandosi a casa il quinto oro mondiale della carriera, secondo nella specialità. Nella Small Final spazio dunque ad una sfida tutta russa: il campione del mondo uscente e vincitore ieri del PGS Dmitri Loginov è riuscito ad agguantare il bronzo battendo Andrey Sobolev di 2 centesimi. Delusione cocente per i colori ...

