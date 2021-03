Snowboard e Freestyle, i convocati dell’Italia per i Mondiali junior 2021 di Krasnoyarsk (Di martedì 2 marzo 2021) Sono stati diramati i convocati dell’Italia per i Mondiali junior di Snowboard e Freestyle che si terranno a Krasnoyarsk, in Russia, da lunedì 15 a domenica 28 marzo. Di seguito gli undici azzurrini chiamati per la rassegna iridata di categoria divisi per specialità. Snowboardcross SAVOLDELLI MARIKA CASTELLO DEVIN Snowboard Parallelo CORATTI JASMIN LANTSCHNER FABIAN Snowboard Slopestyle MATTEOLI IAN Freestyle Slopestyle CANAL EMANUELE LEVIS FILIPPO TABANELLI MIRO Freestyle Skicross CHESI ANDREA CAVALLAR SIMONE DEROMEDIS SIMONE Foto: Martin Lehmann / Shutterstock.com Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Sono stati diramati iper idiche si terranno a, in Russia, da lunedì 15 a domenica 28 marzo. Di seguito gli undici azzurrini chiamati per la rassegna iridata di categoria divisi per specialità.cross SAVOLDELLI MARIKA CASTELLO DEVINParallelo CORATTI JASMIN LANTSCHNER FABIANSlopestyle MATTEOLI IANSlopestyle CANAL EMANUELE LEVIS FILIPPO TABANELLI MIROSkicross CHESI ANDREA CAVALLAR SIMONE DEROMEDIS SIMONE Foto: Martin Lehmann / Shutterstock.com

