Smart working, dopo un anno bilancio in chiaroscuro per la pubblica amministrazione. Solo il 33% degli enti ha approvato il piano (Di martedì 2 marzo 2021) Pratiche più lente, uffici aperti a giorni alterni, difficoltà di comunicazione con l’amministrazione. Ma anche didattica a distanza che ha richiesto un enorme sforzo a 900mila docenti di ogni ordine e grado senza peraltro alcuna formazione o preparazione tecnica. Ad un anno di distanza dal lockdown, il bilancio sul lavoro agile “emergenziale” nella pa è in chiaroscuro. Con appena il 33% delle amministrazioni statali (54 su 162) che ha approvato il piano operativo del lavoro agile con precisi obiettivi da realizzare su un dato arco temporale. Sono in ritardo persino i ministeri con 5 Pola depositati su un totale di 14, le università (26 su 67), gli enti di ricerca vigilati dal ministero dell’università (3 su sei). Dati che testimoniano come la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Pratiche più lente, uffici aperti a giorni alterni, difficoltà di comunicazione con l’. Ma anche didattica a distanza che ha richiesto un enorme sforzo a 900mila docdi ogni ordine e grado senza peraltro alcuna formazione o preparazione tecnica. Ad undi distanza dal lockdown, ilsul lavoro agile “emergenziale” nella pa è in. Con appena il 33% delle amministrazioni statali (54 su 162) che hailoperativo del lavoro agile con precisi obiettivi da realizzare su un dato arco temporale. Sono in ritardo persino i ministeri con 5 Pola depositati su un totale di 14, le università (26 su 67), glidi ricerca vigilati dal ministero dell’università (3 su sei). Dati che testimoniano come la ...

ItaliaViva : .@elenabonetti : 'Siamo già al lavoro per garantire congedi parentali, smart working e voucher baby sitter' - clikservernet : Smart working, dopo un anno bilancio in chiaroscuro per la pubblica amministrazione. Solo il 33% degli enti ha appr… - Noovyis : (Smart working, dopo un anno bilancio in chiaroscuro per la pubblica amministrazione. Solo il 33% degli enti ha app… - fattoquotidiano : Smart working, dopo un anno bilancio in chiaroscuro per la pubblica amministrazione. Solo il 33% degli enti ha appr… - fmartini66 : @Tboeri Pensi un po’ in Toscana hanno vaccinato prima gli amministrativi ASL in smart working che Farmacisti, inseg… -