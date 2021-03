Sissy Spacek e Ed O’Neill star della serie fantascientifica Amazon Lightyears (Di martedì 2 marzo 2021) Sissy Spacek e Ed O'Neill saranno protagonisti della misteriosa serie fantascientifica Lightyears, co-produzione Amazon Studios e Legendary Television. Il premio Oscar Sissy Spacek e l'attore di Modern Family Ed O'Neill saranno protagonisti della serie fantascientifica Amazon Prime Video Lightyears, firmata da Holden Miller e prodotta da Daniel C. Connolly. L'argentino Juan José Campanella dirigerà e produrrà i primi due episodi dello show, una co-produzione Amazon Studios e Legendary Television. Le riprese prenderanno il via tra qualche mese. Per Ed O'Neill, Lightyears segna il ritorno sul piccolo schermo dopo la fine ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 marzo 2021)e Ed O'Neill saranno protagonistimisteriosa, co-produzioneStudios e Legendary Television. Il premio Oscare l'attore di Modern Family Ed O'Neill saranno protagonistiPrime Video, firmata da Holden Miller e prodotta da Daniel C. Connolly. L'argentino Juan José Campanella dirigerà e produrrà i primi due episodi dello show, una co-produzioneStudios e Legendary Television. Le riprese prenderanno il via tra qualche mese. Per Ed O'Neill,segna il ritorno sul piccolo schermo dopo la fine ...

telesimo : #SeriesNews di oggi, #2marzo: #FindingAlice rinnovata; Sissy Spacek ed Ed O’Neill in #Lightyears; Theo Rossi in… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #SissySpacek e #EdONeill sono stati scelti per interpretare i protagonisti di #Lightyears, una nuova serie fantascientifi… - MoviesAsbury : #SissySpacek e #EdONeill sono stati scelti per interpretare i protagonisti di #Lightyears, una nuova serie fantasci… -