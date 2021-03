Siracusa | traffico di droga anche con minori | 31 misure cautelari

(Di martedì 2 marzo 2021) Sgominata auna vasta associazione per delinquere finalizzata aldi sostanze stupefacenti che si avvalevadi. I carabinieri del nucleo Investigativo del reparto Operativo del Comando provinciale stanno eseguendo 31emesse dal gip di Catania su richiesta della Dda etnea. Sono in atto numerose perquisizioni con l’ausilio di cani antie di ricerca di armi ed esplosivi. All’attività, eseguita da circa 150 militari, partecipano assetti specialistici del 12° Reggimento carabinieri Sicilia di Palermo e dello Squadrone eliportato carabinieri Sicilia di Sigonella, nonché un elicottero dell’Arma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

In corso a Siracusa da parte dei CC 31 arresti per traffico e spaccio di cocaina, crack, marijuana e metanfetamine. Il gruppo criminale colpito aveva creato una piazza di spaccio delimitata anche da cancelli. Siracusa. I Carabinieri del Comando Provinciale stanno eseguendo 31 misure cautelari richieste dalla DDA di Catania per associazione per delinquere. Cocaina, crack, marijuana, hashish e metanfetamine. Era un traffico fiorente quello sgominato dai carabinieri a Siracusa nell'ambito dell'operazione antidroga 'Algeri', che ha portato all'esecuzione di 31 misure cautelari.