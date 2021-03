Sicilia, i sindacati al presidente Musumeci: “Non ci sono le condizioni per lezioni al 75% in presenza” (Di martedì 2 marzo 2021) I sindacati Flc Cgil e Uil Scuola della Sicilia lanciano l'allarme e chiedono al presidente Musumeci di riconsiderare la quota di lezioni in presenza fissata al 75% per le superiori, invitando anzi a considerare l'ipotesi di una estensione della Did anche negli altri ordini di scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 marzo 2021) IFlc Cgil e Uil Scuola dellalanciano l'allarme e chiedono aldi riconsiderare la quota diinfissata al 75% per le superiori, invitando anzi a considerare l'ipotesi di una estensione della Did anche negli altri ordini di scuola. L'articolo .

GaProfgio : RT @orizzontescuola: Scuole superiori Sicilia in presenza al 75%, Sindacati: non ci sono le condizioni. Incrementare dad anche in altri ord… - PratoRsu : @caterinabini Scoppia in Sicilia la protesta dei lavoratori del commercio esclusi dalla campagna. I sindacati hanno… - PratoRsu : @MattBiff Scoppia in Sicilia la protesta dei lavoratori del commercio esclusi dalla campagna. I sindacati hanno pro… - PratoRsu : @Drittorovescio_ Scoppia in Sicilia la protesta dei lavoratori del commercio esclusi dalla campagna. I sindacati ha… - PratoRsu : @fuoridalcorotv Scoppia in Sicilia la protesta dei lavoratori del commercio esclusi dalla campagna. I sindacati han… -