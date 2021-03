“Siamo quelli delle palazzine, dammi 2mila euro”, ma sul cantiere trova i carabinieri: arrestato 31enne (Di martedì 2 marzo 2021) Denuncia il suo estorse e lo fa arrestare, 31enne finisce nel carcere di Secondigliano. Ad Afragola i carabinieri della sezione operativa di Casoria hanno arrestato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso Marco Antonio Credentino, 31enne di origini venezuelane. Racket al cantiere Un uomo travisato ha avvicinato un imprenditore edile del posto e chiesto 2mila euro, destinati a garantire la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 2 marzo 2021) Denuncia il suo estorse e lo fa arrestare,finisce nel carcere di Secondigliano. Ad Afragola idella sezione operativa di Casoria hannoper tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso Marco Antonio Credentino,di origini venezuelane. Racket alUn uomo travisato ha avvicinato un imprenditore edile del posto e chiesto, destinati a garantire la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

