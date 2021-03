Short track, Mondiali 2021: Arianna Fontana a caccia dell’ultimo titolo mancante (Di martedì 2 marzo 2021) Dal 5 al 7 marzo i Mondiali 2021 di Short track a Dordrecht (Paesi Bassi) faranno calare il sipario su questa strana stagione agonistica per i pattini veloci del ghiaccio. Il Covid ha costretto l’ISU a prendere atto della situazione e niente Coppa del Mondo. Di fatto, Europei e rassegna iridata sono stati e saranno gli unici eventi da ricordare di quest’annata, da dimenticare per molteplici aspetti assai intuibili. L’Italia si presenta ai nastri di partenza della competizione in terra neerlandese con le sue carte migliori e l’asso nel mazzo non può che essere Arianna Fontana. “L’Angelo biondo” sarà al via di questi Mondiali, dopo aver effettuato una preparazione certosina a Budapest, coadiuvata dal marito/tecnico Anthony Lobello. Ha grandi motivazioni la campionessa ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Dal 5 al 7 marzo idia Dordrecht (Paesi Bassi) faranno calare il sipario su questa strana stagione agonistica per i pattini veloci del ghiaccio. Il Covid ha costretto l’ISU a prendere atto della situazione e niente Coppa del Mondo. Di fatto, Europei e rassegna iridata sono stati e saranno gli unici eventi da ricordare di quest’annata, da dimenticare per molteplici aspetti assai intuibili. L’Italia si presenta ai nastri di partenza della competizione in terra neerlandese con le sue carte migliori e l’asso nel mazzo non può che essere. “L’Angelo biondo” sarà al via di questi, dopo aver effettuato una preparazione certosina a Budapest, coadiuvata dal marito/tecnico Anthony Lobello. Ha grandi motivazioni la campionessa ...

Ultime Notizie dalla rete : Short track Dieci azzurri convocati per i mondiali in Olanda Il prossimo fine settimana si disputeranno a Dordrecht, in Olanda i Campionati Mondiali di short track. Dal 5 al 7 marzo la rassegna iridata completa la stagione 2020 - 21 e offre alla squadra italiana, dopo il grande exploit conquistato agli Europei di Gdansk con 3 argenti e 1 bronzo, la ...

Italia ai Mondiali di short track con 10 atleti Countdown ormai agli sgoccioli per i Mondiali di short track previsti nel fine settimana a Dordrecht, in Olanda. La rassegna iridata in programma dal 5 al 7 marzo chiude infatti la stagione 2020 - 21 e, dopo il grande exploit degli azzurri agli ...

