Share alle stelle per la finale del GF Vip 5: confermata la nuova edizione, ecco quando (Di martedì 2 marzo 2021) Stamattina a Mediaset si fa festa e ce ne sono tutti i motivi: l'ultima puntata, quella della finalissima del Grande Fratello Vip 5 ha registrato ascolti da record, tenendo incollati al televisore 4.300.000 di telespettatori, pari al 25,4% di Share. Il reality show di Alfonso Signorini non solo ha superato il risultato dello scorso anno (GF Vip 4), ma anche quello del GF Vip 3. La finale più vista si conferma invece il Grande Fratello Vip 2, quello vinto da Daniele Bossari e che vide nascere una travolgente passione tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, la quale lasciò in diretta il fidanzato storico Francesco Monte. La finale del GF Vip 5 ha vinto anche sulla fiction di Rai 1 "Il Commissario Ricciardi", che si è fermata al 24,7% di Share, pur totalizzando un maggior numero di telespettatori. Ma non finisce qui, ...

