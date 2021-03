Seth Rogen annuncia il debutto della sua azienda Houseplant | specializzata in cannabis

(Di martedì 2 marzo 2021)ha svelato online il lancio di, la suainche inizierà le attività in California.hato il lanciosuain: la. L'attore ha svelato il progetto imprenditoriale a cui stava lavorando da circa dieci anni con un post sui social media in cui presenta ai fan i prodotti che metterà in vendita. L'è stata presentata dascrivendo online: "Quasi dieci anni fa, ho immaginato di avere una miadedicata alla vendita di. E oggi posso ...

_marcopetrillo_ : A parte il nuovo lavoro di Seth Rogen, ma cosa gli è successo? #sethrogen #GoldenGlobes #GoldenGlobes2021… - LuigiRivano : @Francesco_Ponch @maxligart @pisto_gol Tu hanno mai detto che sei ,praticamente uguale a Seth Rogen?Hai un gemello e non te ne sei accorto??? - Biondainrosa : Guardando Long Shot: -Tato loro sembrano noi -Eh? -Sì, tu assomigli a Seth Rogen e io a Charlize Theron -Ma ti hann… -

Ultime Notizie dalla rete : Seth Rogen

Movieplayer.it

Nel voice cast di Invincible troviamo anche Sandra Oh (Killing Eve),(This is the End), Gillian Jacobs (Community), Andrew Rannells (Black Monday, Girls), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark ...Ecco il tweet di Antony Starr : THE BOYS PRODUZIONE : The Boys è stata sviluppata da, Evan Goldberg e Eric Kripke. CAST : Hughie (Jack Quaid), Billy Butcher (Karl Urban), Mother's Milk (...Quali saranno le serie tv e i film in arrivo nel mese di marzo sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video? Scopriamolo insieme ...Ecco le novità più interessanti di Amazon Prime Video tra film, serie, cartoni e documentari, che arriveranno sulla piattaforma streaming nel mese di marzo.