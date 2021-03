Serie C, rinviata Olbia-Como per Covid (Di martedì 2 marzo 2021) La 28a giornata del campionato di C, vede anche il rinvio del match del Girone A Olbia-Como, a seguito di casi di positività nel club lariano. Che poco fa hanno diramato il seguente comunicato: “Il Como 1907 comunica che a seguito dei controlli effettuati nella giornata di lunedì è stata riscontrata la positività al Covid-19 di 1 membro del gruppo squadra e la sospetta positività di altri 4 componenti, che andranno rivalutati e monitorati nelle prossime ore. Su disposizione dell’ATS Insubria è stato inibito lo spostamento del gruppo squadra fuori regione. Preso atto, la Lega Pro dispone che la gara Olbia-Como, in programma mercoledì 3 marzo 2021 allo Stadio “Bruno Nespoli”, Olbia, venga rinviata a data da destinarsi.” Già era stata ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) La 28a giornata del campionato di C, vede anche il rinvio del match del Girone A, a seguito di casi di positività nel club lariano. Che poco fa hanno diramato il seguente comunicato: “Il1907 comunica che a seguito dei controlli effettuati nella giornata di lunedì è stata riscontrata la positività al-19 di 1 membro del gruppo squadra e la sospetta positività di altri 4 componenti, che andranno rivalutati e monitorati nelle prossime ore. Su disposizione dell’ATS Insubria è stato inibito lo spostamento del gruppo squadra fuori regione. Preso atto, la Lega Pro dispone che la gara, in programma mercoledì 3 marzo 2021 allo Stadio “Bruno Nespoli”,, vengaa data da destinarsi.” Già era stata ...

