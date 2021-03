Serie B, tutti i risultati della 26a giornata di campionato (LIVE) (Di martedì 2 marzo 2021) Serie B in campo tra martedì e mercoledì per la 26a giornata di campionato. Nell’anticipo del martedì sera, il Venezia batte per 2-1 la Reggiana, grazie alla doppietta di Aramu, mentre nel pomeriggio, il Monza è fermato sul 2-2 dal Frosinone. Canarini in vantaggio con Iemmello, poi ripresi e superati dai gol di Paletta e Gytkjaer. In avvio di ripresa, tuttavia, i ciociari raggiungevano il pareggio con la segnatura di Salvi. Serie B – 26a giornata Venezia-Reggiana 2-1 Marcatori: 20? Libutti (R), 45’+1? Aramu rig (V), 74? Aramu (V) Frosinone-Monza 2-2 Marcatori: 17? Iemmello (F), 19? Paletta (M), 43? Gytkjaer (M), 47? Salvi (F) Ascoli-Pisa 0-2 Marcatori: 10? Mastinu (P), 37? Marconi (P) Brescia-Cosenza 1-0 Marcatori: 49? Bjarnason (B) Chievo-Pordenone 2-0 Marcatori: 29? ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021)B in campo tra martedì e mercoledì per la 26adi. Nell’anticipo del martedì sera, il Venezia batte per 2-1 la Reggiana, grazie alla doppietta di Aramu, mentre nel pomeriggio, il Monza è fermato sul 2-2 dal Frosinone. Canarini in vantaggio con Iemmello, poi ripresi e superati dai gol di Paletta e Gytkjaer. In avvio di ripresa, tuttavia, i ciociari raggiungevano il pareggio con la segnatura di Salvi.B – 26aVenezia-Reggiana 2-1 Marcatori: 20? Libutti (R), 45’+1? Aramu rig (V), 74? Aramu (V) Frosinone-Monza 2-2 Marcatori: 17? Iemmello (F), 19? Paletta (M), 43? Gytkjaer (M), 47? Salvi (F) Ascoli-Pisa 0-2 Marcatori: 10? Mastinu (P), 37? Marconi (P) Brescia-Cosenza 1-0 Marcatori: 49? Bjarnason (B) Chievo-Pordenone 2-0 Marcatori: 29? ...

