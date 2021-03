Serie B, Lecce-Virtus Entella: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 2 marzo 2021) Piena corsa playoff per il Lecce di Eugenio Corini e situazione davvero disperata per la Virtus Entella di Vincenzo Vivarini. Al Via del Mare, impianto sportivo del Salento, si affrontano i giallorossi ed i biancocelesti in una sfida che mette in palio tre punti pesantissimi per il proseguo del campionato. I padroni di casa, dopo essere stati raggiunti nei minuti finali dalla rete di Busellato del Pescara, sono attualmente al sesto posto della classifica con quattro lunghezze di ritardo dal Monza secondo. Gli ospiti di giornata, invece, sono il fanalino di coda della graduatoria cadetta con appena 18 lunghezze incassate: sarà durissima per i liguri, che nello scorso turno hanno pareggiato 1-1 tra le mura amiche contro il Brescia, centrare la salvezza diretta. Ecco le ultime da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Piena corsa playoff per ildi Eugenio Corini e situazione davvero disperata per ladi Vincenzo Vivarini. Al Via del Mare, impianto sportivo del Salento, si affrontano i giallorossi ed i biancocelesti in una sfida che mette in palio tre punti pesantissimi per il proseguo del campionato. I padroni di casa, dopo essere stati raggiunti nei minuti finali dalla rete di Busellato del Pescara, sono attualmente al sesto posto della classifica con quattro lunghezze di ritardo dal Monza secondo. Gli ospiti di giornata, invece, sono il fanalino di coda della graduatoria cadetta con appena 18 lunghezze incassate: sarà durissima per i liguri, che nello scorso turno hanno pareggiato 1-1 tra le mura amiche contro il Brescia, centrare la salvezza. Ecco le ultime da ...

