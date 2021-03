Serie B, Frosinone-Monza 2-2: i ciociari la pareggiano nella ripresa. La classifica aggiornata (Di martedì 2 marzo 2021) Termina 2-2 il match del "Benito Stirpe", Frosinone-MonzaHa preso il via ieri la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B, mentre si è da poco conclusa la prima gara di giornata, giocata allo "Stirpe" tra Frosinone e Monza, che hanno messo fine alle ostilità sul 2-2. Vantaggio ciociaro nel primo tempo, con il gol di Iemmello al 17', bravi i brianzoli a ribaltarla chiudendo la prima frazione di gioco in vantaggio, grazie alle reti di Paletta al 19' e Gytkjaer al 43'. In avvio ripresa la formazione di casa ha trovato il pari con Salvi al 47'. Ritmi alti da una parte e dall'altra, con assalto finale della formazione allenata da Alessandro Nesta, che ha tentato il tutto per tutto per centrare la vittoria; da segnalare un dubbio episodio in area del Monza per un ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 marzo 2021) Termina 2-2 il match del "Benito Stirpe",Ha preso il via ieri la ventiseiesima giornata del campionato diB, mentre si è da poco conclusa la prima gara di giornata, giocata allo "Stirpe" tra, che hanno messo fine alle ostilità sul 2-2. Vantaggio ciociaro nel primo tempo, con il gol di Iemmello al 17', bravi i brianzoli a ribaltarla chiudendo la prima frazione di gioco in vantaggio, grazie alle reti di Paletta al 19' e Gytkjaer al 43'. In avviola formazione di casa ha trovato il pari con Salvi al 47'. Ritmi alti da una parte e dall'altra, con assalto finale della formazione allenata da Alessandro Nesta, che ha tentato il tutto per tutto per centrare la vittoria; da segnalare un dubbio episodio in area delper un ...

zazoomblog : Serie B Frosinone - Monza 2 - 2: Nesta ringrazia leurogol di Salvi - #Serie #Frosinone #Monza #Nesta - bari_times : Serie B, Frosinone-Monza 2-2: Nesta ringrazia l'eurogol di Salvi - sportli26181512 : Frosinone-Monza 2-2: Frosinone e Monza si dividono un punto a testa. Nel match valevole per la ventiseiesima giorna… - sportli26181512 : Il Monza fallisce l'aggancio in vetta: pari spettacolo con il Frosinone: Il Monza fallisce l'aggancio in vetta: par… - Mediagol : #SerieB, #Frosinone-#Monza 2-2: i ciociari la pareggiano nella ripresa. La classifica aggiornata -