Serie B 2020/2021: l’Empoli torna al successo, Reggina schiantata 3-0 al Granillo (Di martedì 2 marzo 2021) l’Empoli, dopo cinque pareggi consecutivi, torna alla vittoria battendo 3-0 la Reggina nel match del Granillo valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021 grazie alle reti siglate da Olivieri, Mancuso e Matos. In virtù di questo risultato i toscani consolidano il loro primato in classifica salendo a 49 punti, mentre i calabresi restano dodicesimi a quota 32. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LE PAGELLE DEL MATCH Nei primi minuti le due squadre si concedono una breve fase di studio, ma con il passare dei minuti gli ospiti iniziano ad acquisire fiducia, impossessandosi spesso della sfera e facendo possesso palla; i calabresi, dal canto loro, fanno fatica ad uscire dalla propria metà campo e ad imbastire delle manovre che possano impensierire gli ... Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021), dopo cinque pareggi consecutivi,alla vittoria battendo 3-0 lanel match delvalevole per la ventiseiesima giornata del campionato digrazie alle reti siglate da Olivieri, Mancuso e Matos. In virtù di questo risultato i toscani consolidano il loro primato in classifica salendo a 49 punti, mentre i calabresi restano dodicesimi a quota 32. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LE PAGELLE DEL MATCH Nei primi minuti le due squadre si concedono una breve fase di studio, ma con il passare dei minuti gli ospiti iniziano ad acquisire fiducia, impossessandosi spesso della sfera e facendo possesso palla; i calabresi, dal canto loro, fanno fatica ad uscire dalla propria metà campo e ad imbastire delle manovre che possano impensierire gli ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Via, è iniziata #JuveSpezia! Con determinazione verso la vittoria! ??????????, ??????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - GianniGirotto : #bollette #LUCE #gas #acqua - L'AIUTO PER I #poveri DIVENTA AUTOMATICO!!! Della serie 'il #M5S non serve a nulla..… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - bright_amidu : RT @juventusfc: KICK-OFF |??| Via, è iniziata #JuveSpezia! Con determinazione verso la vittoria! ??????????, ??????????????! ?? ???? LIVE MATCH ?? https:/… - gabsmoro : RT @juventusfc: KICK-OFF |??| Via, è iniziata #JuveSpezia! Con determinazione verso la vittoria! ??????????, ??????????????! ?? ???? LIVE MATCH ?? https:/… -