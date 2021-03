Serie A VPG, Hexon Falcons doppia vittoria e titolo “d’inverno”. Successo di Evolute Project su Xbox One (Di martedì 2 marzo 2021) Come ogni lunedì doppio match per le compagini impegnate nella Serie A di VPG. Un doppio match che ha dato un responso molto importante per quanto riguarda la parte alta della classifica: con una doppia vittoria – contro Amelia Esports e contro HSL Esports – gli Hexon Falcons consolidano il primo posto in classifica e ottengono il virtualissimo titolo di “campione d’inverno” – sebbene l’inverno stia finendo. Sono infatti state disputate 17 gare della massima Serie e i ragazzi capitanati Afrogaz effettuano il giro di boa in testa, ottenendo una importante vittoria contro HSL Esports (compagine terza in classifica). Per Afrogaz le ennesime soddisfazioni dopo le ottime prestazioni in difesa con la casacca della Nazionale (azzardammo ... Leggi su esports247 (Di martedì 2 marzo 2021) Come ogni lunedì doppio match per le compagini impegnate nellaA di VPG. Un doppio match che ha dato un responso molto importante per quanto riguarda la parte alta della classifica: con una– contro Amelia Esports e contro HSL Esports – gliconsolidano il primo posto in classifica e ottengono il virtualissimodi “campione” – sebbene l’inverno stia finendo. Sono infatti state disputate 17 gare della massimae i ragazzi capitanati Afrogaz effettuano il giro di boa in testa, ottenendo una importantecontro HSL Esports (compagine terza in classifica). Per Afrogaz le ennesime soddisfazioni dopo le ottime prestazioni in difesa con la casacca della Nazionale (azzardammo ...

DavidAkaLeMagic : RT @PariniSg: ??? MATCH DAY??? ?? @VPG_Italy | Serie E2 ?? Giornata 17 ?? ??? @udnesport ? 23.00 ?? - NickGranchio : RT @PariniSg: ??? MATCH DAY??? ?? @VPG_Italy | Serie E2 ?? Giornata 17 ?? ??? @udnesport ? 23.00 ?? - esports247_it : Doppia vittoria per @FalconsVPC che fanno il giro di boa in testa. Momento d'oro per @afrogaz nell'universo… - PariniSg : ??? MATCH DAY??? ?? @VPG_Italy | Serie E2 ?? Giornata 17 ?? ??? @udnesport ? 23.00 ?? - RTAllProClub : RT @TheTigerProClub: ??@VPG_Italy Serie D1 ???@VipersProClub 3-1? ??17 a giornata ??22:45 @OffSidePage_ @rumors_pro @NewsProclub -

Ultime Notizie dalla rete : Serie VPG Carrarese eSports fa la voce grossa Nelle tre competizioni in cui è impegnata (Serie C VPL , Serie C VPG e Serie A AFC ) si registrano solo risultati positivi (8 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 10) che valgono il quarto posto sia in ...

Carrarese eSports a quattro dal vertice Nella serata di lunedì 21 dicembre i ragazzi di mister Morabito hanno vinto sia nel torneo di Serie C VPG che nella stessa categoria VPL . E' proprio in VPL che gli azzurri virtuali stanno facendo ...

Serie B VPG | spettacolo ma reti inviolate tra King Hammers e Dragons Power L3ICESTER in vetta Zazoom Blog Nelle tre competizioni in cui è impegnata (C VPL ,A AFC ) si registrano solo risultati positivi (8 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 10) che valgono il quarto posto sia in ...Nella serata di lunedì 21 dicembre i ragazzi di mister Morabito hanno vinto sia nel torneo diche nella stessa categoria VPL . E' proprio in VPL che gli azzurri virtuali stanno facendo ...