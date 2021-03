Serie A, la proposta di Bassetti: “Vacciniamo subito i giocatori” (Di martedì 2 marzo 2021) “Vacciniamo tutti i giocatori, subito. Chi ha già passato il Covid può farsi una sola dose di Astrazeneca che per i giocatori è una soluzione perfetta”. Questo il pensiero del virologo Matteo Bassetti in merito alle ultime vicende del mondo del calcio con il Torino bloccato dalla Asl per via del focolaio Covid che si è sviluppato all’interno del gruppo squadra granata impedendogli di partecipare alla partita di quest’oggi contro la Lazio, in programma alle ore 18:30 allo stadio Olimpico. “Per atleti così ben allenati e controllati il decorso è solitamente leggero – ha proseguito Bassetti ai microfoni di Tuttosport – ma è l’aspetto atletico e agonistico che rischia di essere temporaneamente compromesso. Ricordo bene l’esempio del Genoa dell’autunno scorso, i rossoblù sono stati ... Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) “tutti i. Chi ha già passato il Covid può farsi una sola dose di Astrazeneca che per iè una soluzione perfetta”. Questo il pensiero del virologo Matteoin merito alle ultime vicende del mondo del calcio con il Torino bloccato dalla Asl per via del focolaio Covid che si è sviluppato all’interno del gruppo squadra granata impedendogli di partecipare alla partita di quest’oggi contro la Lazio, in programma alle ore 18:30 allo stadio Olimpico. “Per atleti così ben allenati e controllati il decorso è solitamente leggero – ha proseguitoai microfoni di Tuttosport – ma è l’aspetto atletico e agonistico che rischia di essere temporaneamente compromesso. Ricordo bene l’esempio del Genoa dell’autunno scorso, i rossoblù sono stati ...

pmicentralitaly : Giovedi 4 Marzo continua l'interessante serie di webinar proposta dal PMI-SIC estesa anche ai soci del PMI-CIC!!!… - sportface2016 : #SerieA, la proposta di #Bassetti: 'Vacciniamo subito i giocatori con #Astrazeneca' - Irene40282896 : RT @erminia_caci: @dogdugunev @tv8 Autori ma non è troppo presto per far fare a Baris la proposta di matrimonio a Zeynep? A noi piacerebbe… - xAo17uq28AkoXXq : RT @erminia_caci: @dogdugunev @tv8 Autori ma non è troppo presto per far fare a Baris la proposta di matrimonio a Zeynep? A noi piacerebbe… - erminia_caci : @dogdugunev @tv8 Autori ma non è troppo presto per far fare a Baris la proposta di matrimonio a Zeynep? A noi piace… -