Serie A, la Asl ferma il Torino, la Lega non rinvia la partita. Cosa succede (Di martedì 2 marzo 2021) Serie A, Lazio-Torino potrebbe diventare una nuova Juve-Napoli: i granata non partono per la Capitale, la Lega non rinvia la partita. Lazio-Torino rischia di trasformarsi in una nuova Juve-Napoli: la Asl infatti ha fermato i granata per i diversi casi di contagio registrati nel gruppo, mentre la Lega non ha disposto il rinvio della partita. Il Torino, stando così le cose, va verso la sconfitta a tavolino e poi il ricorso con il quale chiederà di giocare la partita in nuova data cancellando lo 0-3. Lazio-Torino e l'emergenza coronavirus La dinamica è già nota ma nonostante il precedente di spicco il mondo del calcio non si è adeguato e non si è fatto trovare pronto.

