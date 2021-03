Serie A | Juventus-Spezia | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 marzo 2021) Punti importanti sul piatto per entrambe le squadre. Ma una delle due è nettamente favorita rispetto all’avversario. All’Allianz Stadium di Torino, nel turno infrasettimanale dellaA,si trovano di fronte in un match che promette scintille. I padroni di casa di Andrea Pirlo (i favoriti della contesa) hanno pareggiato, malamente, contro l’Hellas Verona di Ivan Juric fallendo l’avvicinamento alle posizioni di altissima classifica, mentre gli ospiti guidati da Vincenzo Italiano, dopo un primo tempo shock, sono riusciti a rimontare nella gara interna (finita 2-2) contro il Parma di Roberto D’Aversa. Corsa Champions League e fuga dalla zone rosse del campionato: le duebianconere sono alla caccia di punti (ai liguri ne basterebbe uno per ritenersi soddisfatti della trasferta sul campo dei ...