Serie A, Juventus-Spezia: CR7 fa gli straordinari, Italiano con Nzola. Le formazioni ufficiali (Di martedì 2 marzo 2021) La Juventus in campo contro lo Spezia per riscattare il pari di Verona.Le formazioni ufficiali del match.Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Morata, Bernardeschi, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Peeters, Ake. All.: Pirlo.Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza; Sena, Maggiore, Estevez; Farias, Nzola, Gyasi. A disp.: Zoet, Acampora, Ricci, Galabinov, Agoume, Bastoni, Ferrer, Chabot, Verde, Ismajli, Agudelo, Piccoli. All.: Italiano. Leggi su mediagol (Di martedì 2 marzo 2021) Lain campo contro loper riscattare il pari di Verona.Ledel match.(4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Morata, Bernardeschi, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Peeters, Ake. All.: Pirlo.(4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza; Sena, Maggiore, Estevez; Farias,, Gyasi. A disp.: Zoet, Acampora, Ricci, Galabinov, Agoume, Bastoni, Ferrer, Chabot, Verde, Ismajli, Agudelo, Piccoli. All.:

Gazzetta_it : La Juventus e la #Champions tre motivi per crederci, nonostante tutto - SkySport : VIDEO. Bugo: 'Non potevo cantare oggi, gioca la Juve!' - juventusfc : Il racconto del successo delle #JuventusWomen ??? - Playnow_TV1 : Juventus vs Spezia - Mostafa92613624 : RT @Masrawysat3: Italian Serie A - Week 25 Juventus v Spezia 10E 11048 V 14400 HD 4:2:0 ID: RaiITA 86A CW : C9 BE 55 DC 55 BE C9 DC -