Serie A, il ricordo di Astori: verrà proiettata un’immagine al minuto 13 di ogni partita (Di martedì 2 marzo 2021) In occasione del turno infrasettimanale, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A 2020/2021, il campionato ricorderà Davide Astori. L’ex capitano della Fiorentina era scomparso il 4 marzo 2018. Al minuto 13 di ogni partita, dunque, verrà proiettata l’immagine del compianto difensore con la scritta “Per sempre con noi“. Ad aprire le danze lo Juventus Stadium, che ospita l’anticipo Juventus-Spezia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) In occasione del turno infrasettimanale, valevole per la venticinquesima giornata diA 2020/2021, il campionato ricorderà Davide. L’ex capitano della Fiorentina era scomparso il 4 marzo 2018. Al13 di, dunque,l’immagine del compianto difensore con la scritta “Per sempre con noi“. Ad aprire le danze lo Juventus Stadium, che ospita l’anticipo Juventus-Spezia. SportFace.

SkySport : Davide Astori, l'iniziativa sui campi della Serie A a 3 anni dalla scomparsa - sportface2016 : #SerieA, il ricordo di #Astori: verrà proiettata un’immagine con la scritta 'Per sempre con noi' al minuto 13 di og… - venis_77 : Per la serie #LePerleDiSalvini un ricordo.. fa sempre piacere ricordarsi questi momenti ??????? - junews24com : Juve Spezia: il ricordo di Davide Astori sugli schermi dell'Allianz Stadium - - forzaLecce2 : @OfficialUSLecce Zero scuse, scandalosi. In serie C squadre scarse come l'Entella non ne ricordo. Faccio schifo ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ricordo Zlatan Ibrahimovic: età, altezza, peso, moglie e figli Dopo la retrocessione della squadra di Torino in serie B, Zlatan Ibrahimovic viene acquistato dall'... Ho un ricordo vago, come una strana sensazione, tipo: 'Dov'è la mamma? Perché non c'è più?'. (...) ...

Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2021 La ricerca costante di questa stabilità lo porta a cercare un ricordo nel suo cuore, per tornare ad ... Il brano nasce con una serie di immagini che raccontano sensazioni negative, simbolo del disagio ...

Lega Serie A, il ricordo di Astori: "Davide è sempre con noi" Corriere dello Sport.it BMW Serie 4 Cabrio: quanto il soft è meglio dell’hard (top) È la novità rispetto a prima, essendo la miglior combinazione oggi per una convertibile prodotta dalla Casa di Monaco, ricordano i progettisti durante i Tech Drive 2021 che BMW dedicata proprio alla ...

Serie B, Ascoli – Pisa 0-2: diretta live e risultato finale La partita Ascoli - Pisa di Martedì 2 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 26° giornata di Serie B ...

Dopo la retrocessione della squadra di Torino inB, Zlatan Ibrahimovic viene acquistato dall'... Ho unvago, come una strana sensazione, tipo: 'Dov'è la mamma? Perché non c'è più?'. (...) ...La ricerca costante di questa stabilità lo porta a cercare unnel suo cuore, per tornare ad ... Il brano nasce con unadi immagini che raccontano sensazioni negative, simbolo del disagio ...È la novità rispetto a prima, essendo la miglior combinazione oggi per una convertibile prodotta dalla Casa di Monaco, ricordano i progettisti durante i Tech Drive 2021 che BMW dedicata proprio alla ...La partita Ascoli - Pisa di Martedì 2 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 26° giornata di Serie B ...