Serie A, designazioni arbitrali della 25a giornata: Pairetto per il derby (Di martedì 2 marzo 2021) Il campionato di calcio italiano torna per il turno infrasettimanale. Il posticipo che ha incoronato vincitore il Milan di Stefano Pioli sulla Roma di Paulo Fonseca ha chiuso ufficialmente la scorsa giornata del torneo di massima Serie. A distanza di poche ore è già tempo di tornare in campo: Juventus-Spezia, infatti, apre ufficialmente la 25a giornata di Serie A: ecco le designazioni arbitrali per questa tornata che si svilupperà eccezionalmente tra martedì, mercoledì e giovedì. Serie A, designazioni arbitrali della 25a giornata: Calvarese per la Roma, Sacchi stasera per la Juventus e Massa per il Milan Pairetto dirigerà il “derby della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Il campionato di calcio italiano torna per il turno infrasettimanale. Il posticipo che ha incoronato vincitore il Milan di Stefano Pioli sulla Roma di Paulo Fonseca ha chiuso ufficialmente la scorsadel torneo di massima. A distanza di poche ore è già tempo di tornare in campo: Juventus-Spezia, infatti, apre ufficialmente la 25adiA: ecco leper questa tornata che si svilupperà eccezionalmente tra martedì, mercoledì e giovedì.A,25a: Calvarese per la Roma, Sacchi stasera per la Juventus e Massa per il Milandirigerà il “...

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni Cittadella - Pescara, designato l'arbitro ...stati designati gli arbitri della settima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B. ... Le altre designazioni: ASCOLI " PISA h. 19.00 MASSIMI ROSSI M. " SCARPA IV: ROBILOTTA BRESCIA " ...

Serie B: le designazioni arbitrali per la 26a giornata Sono stati designati gli arbitri, gli Assistenti e i IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2020/21 in programma martedì 2 marzo. Ascoli " Pisa martedì H. 19.00 Massimi Rossi M. " Scarpa Iv: Robilotta Brescia " Cosenza martedì H. 19.00 Ghersini Bercigli " Miele Iv: Rapuano

L'arbitro - Calvarese ritrova la Roma dopo 80 giorni. Prima volta al VAR per Aureliano con i giallorossi Il fischietto di Teramo, che vanta 150 designazioni nella massima serie, vanta 19 precedenti con i giallorossi in A: 11 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Leggermente diverso il bilancio con i viola: ...

Sono stati designati gli arbitri, gli Assistenti e i IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2020/21 in programma martedì 2 marzo. Ascoli " Pisa martedì H. 19.00 Massimi Rossi M. " Scarpa Iv: Robilotta Brescia " Cosenza martedì H. 19.00 Ghersini Bercigli " Miele Iv: Rapuano