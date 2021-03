Selvaggia Lucarelli | infuriata con la movida bolognese

Leggi su solodonna

(Di martedì 2 marzo 2021) A finire nel mirino dinelle ultime ore è la popolazionee, in particolare, quella parte che rischia di far tornare tutti in zona rossa. Lanella capitale emiliana, infatti, è riesplosa in maniera preoccupante., famosa giornalista che scrive per giornali come Il Fatto Quotidiano e TPI, in queste ore continua a portare avanti una vera e propria denuncia social tramite i Articolo completo: dal blog SoloDonna