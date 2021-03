«Segreti reali» | abbiamo commentato la nuova vita felice? di Harry con Cristina Parodi

Leggi su vanityfair

(Di martedì 2 marzo 2021) Tra il primo appuntamento al buio, datato estate 2016, e il royal wedding da favola, ci sono poco meno di due anni. A differenza del fratello William, Harry ha deciso subito che avrebbe sposato Meghan Markle, californiana, divorziata, birazziale, ex attrice. Al principe poi sono bastati altri due anni per fare l’impensabile: allontanarsi dalla royal family, trasferirsi in California – con moglie, figlio e un secondo bambino ora in arrivo – e rinunciare a essere «membro attivo» della corona.