"Se qui si scatena l'inferno...". Così scattò l'allarme in corsia (Di martedì 2 marzo 2021) Giuseppe De Lorenzo Andrea Indini Maschere d'ossigeno, C-Pap, intubazione: quando poi il polmone si trascina dietro gli altri organi, non c’e? piu? niente da fare. Così i malati di Covid muoiono nelle terapie intensive Per gentile concessione della casa editrice Historica pubblichiamo un ampio stralcio del capitolo Codogno, l'incidente della storia tratto da Il libro nero del coronavirus - Retroscena e segreti della pandemia che ha sconvolto l'Italia, scritto da Giuseppe De Lorenzo e Andrea Indini. L'opera, pubblicata l'anno scorso, è un viaggio a ritroso che svela al lettore tutti gli errori commessi nella lotta al Covid-19 durante la "fase 1". «Bergamo ha avuto il grandissimo problema di Alzano Lombardo, che e? stata una bomba atomica. Poi, c’era Cremona. Noi sapevamo 13. Il focolaio al bocciodromo di Orzinuovi e? stato denunciato ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Giuseppe De Lorenzo Andrea Indini Maschere d'ossigeno, C-Pap, intubazione: quando poi il polmone si trascina dietro gli altri organi, non c’e? piu? niente da fare.i malati di Covid muoiono nelle terapie intensive Per gentile concessione della casa editrice Historica pubblichiamo un ampio stralcio del capitolo Codogno, l'incidente della storia tratto da Il libro nero del coronavirus - Retroscena e segreti della pandemia che ha sconvolto l'Italia, scritto da Giuseppe De Lorenzo e Andrea Indini. L'opera, pubblicata l'anno scorso, è un viaggio a ritroso che svela al lettore tutti gli errori commessi nella lotta al Covid-19 durante la "fase 1". «Bergamo ha avuto il grandissimo problema di Alzano Lombardo, che e? stata una bomba atomica. Poi, c’era Cremona. Noi sapevamo 13. Il focolaio al bocciodromo di Orzinuovi e? stato denunciato ...

