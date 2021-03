Se il vaccino fosse una cosa così importante… (Di martedì 2 marzo 2021) Un famoso mental coach italiano ha condiviso qualche giorno fa sulla sua pagina Facebook questo video: L’ha condiviso con queste parole: cosa ne pensate voi di questo sfogo? La prima cosa che vorrei fare è trattare quanto viene detto nel video: il soggetto inquadrato, che non ho nessuna voglia di identificare, ci dice che se il vaccino fosse davvero una cosa importante si vaccinerebbero prima i ricchi e i potenti. Una classica affermazione da vittimista, da soggetto che si lamenta e si lamenterà sempre di qualcosa. Ma la sua affermazione è insensata, visto che appunto i ricchi e i potenti che sono nelle categorie a rischio e che hanno avuto l’occasione si sono già vaccinati. Vogliamo fare una mini galleria di qualche personalità che si è vaccinata? Vediamone alcune insieme. Andrew ... Leggi su butac (Di martedì 2 marzo 2021) Un famoso mental coach italiano ha condiviso qualche giorno fa sulla sua pagina Facebook questo video: L’ha condiviso con queste parole:ne pensate voi di questo sfogo? La primache vorrei fare è trattare quanto viene detto nel video: il soggetto inquadrato, che non ho nessuna voglia di identificare, ci dice che se ildavvero unaimportante si vaccinerebbero prima i ricchi e i potenti. Una classica affermazione da vittimista, da soggetto che si lamenta e si lamenterà sempre di qual. Ma la sua affermazione è insensata, visto che appunto i ricchi e i potenti che sono nelle categorie a rischio e che hanno avuto l’occasione si sono già vaccinati. Vogliamo fare una mini galleria di qualche personalità che si è vaccinata? Vediamone alcune insieme. Andrew ...

